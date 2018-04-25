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Евростат предоставил статистику стран ЕС с самым большим госдолгом

Киев • УНН

 • 26166 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Средний государственный долг среди стран Европейского союза в конце 2017 составлял 81,6% ВВП, в то время как в прошлом году составил 83,3%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные, опубликованные статистическим бюро ЕС.

Евростат предоставил статистику стран ЕС с самым большим госдолгом

Самый высокий уровень государственного долга относительно ВВП по состоянию на четвертый квартал 2017 имели Греция (178,6%), Италия (131,8%), Португалия (125,7%), Бельгия (103,1%) и Испания (98,3 %).

При этом меньше долгов имели Эстония (9%), Люксембург (23%), Болгария (25,4%), Чехия (34,6%) и Румыния (35%).

На конец 2017 средний государственный долг по всем 28 странам ЕС составлял 81,6%, а среди стран еврозоны — 86,7%, свидетельствуют данные Евростата.

В общем все государственные долги государств-членов ЕС показали тенденцию к сокращению.

Как сообщал УНН, Евросоюз установил десятилетний рекорд по уровню безработицы.

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