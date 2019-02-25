Євросоюз ухвалив продовження ембарго на продаж зброї Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Європейський Союз ухвалив продовження ембарго на продаж зброї Білорусі, а також продовжив санкції проти чотирьої чиновників республіки. Про це повідомив кореспондент Radio Free Europe у Брюсселі Рікард Йозвяк, передає УНН.
Санкції, що забороняють продавати зброю Білорусі, а також заморожування активів і заборону на в'їзд чотирьом особам, причетним до справи про зникнення двох опозиційних політиків, бізнесмена і журналіста при незрозумілих обставинах в 1999 і 2000 роках, були введені у 2011 році.
Нагадаємо, продовження ембарго щодо Білорусі було підтверджено дипломатами Євросоюзу ще 15 лютого.
Як повідомляв УНН, литовський департамент державної безпеки назвав Білорусь однією з найбільших загроз у зв'язку з її економічною, політичною та військовою залежністю від Росії, чия розвідка активно втручається у внутрішні справи Литви.