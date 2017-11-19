Євросоюз скоротить допомогу Туреччині

“Європейський Союз скоротить фінансову допомогу Туреччині, яка виплачується в рамках програми підтримки кандидатів в члени ЄС. В ході обговорення бюджетного плану на 2018 рік у суботу, 18 січня, було вирішено зменшити суму виділених Анкарі коштів на 105 млн євро в порівнянні з першим проектом бюджету, який був складений Єврокомісією”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ще 70 мільйонів євро можуть бути виплачені при умові того, що в Брюсселі побачать прогрес у дотриманні Анкарою принципів правової держави.

Також повідомляється, що бюджет на наступний рік, який був узгоджений на засіданні, включає витрати в 144,7 млрд євро. Проект бюджету повинен бути схвалений протягом 14 днів Європарламентом і Радою ЄС.

Як повідомляв УНН, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, Туреччина більше не потребує членства в ЄС, однак переговори про вступ в односторонньому порядку не припинить.