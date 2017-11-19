Евросоюз сократит финансовую помощь Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Страны ЕС при согласовании бюджета Евросоюза на 2018 год решили уменьшить выплаты Турции на 105 млн евро, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
“Европейский Союз сократит финансовую помощь Турции, которая выплачивается в рамках программы поддержки кандидатов в члены ЕС. В ходе обсуждения бюджетного плана на 2018 год в субботу, 18 января, было решено уменьшить сумму выделенных Анкаре средств на 105 млн евро по сравнению с первым проектом бюджета, который был составлен Еврокомиссией”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что еще 70 миллионов евро могут быть выплачены при условии того, что в Брюсселе увидят прогресс в соблюдении Анкарой принципов правового государства.
Также сообщается, что бюджет на следующий год, который был согласован на заседании, включает расходы в 144,7 миллиардов евро. Проект бюджета должен быть одобрен в течение 14 дней Европарламентом и Советом ЕС.
Как сообщал УНН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, Турция больше не нуждается в членстве в ЕС, однако переговоры о вступлении в одностороннем порядке не прекратит.