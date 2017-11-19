Евросоюз сократит финансовую помощь Турции

“Европейский Союз сократит финансовую помощь Турции, которая выплачивается в рамках программы поддержки кандидатов в члены ЕС. В ходе обсуждения бюджетного плана на 2018 год в субботу, 18 января, было решено уменьшить сумму выделенных Анкаре средств на 105 млн евро по сравнению с первым проектом бюджета, который был составлен Еврокомиссией”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще 70 миллионов евро могут быть выплачены при условии того, что в Брюсселе увидят прогресс в соблюдении Анкарой принципов правового государства.

Также сообщается, что бюджет на следующий год, который был согласован на заседании, включает расходы в 144,7 миллиардов евро. Проект бюджета должен быть одобрен в течение 14 дней Европарламентом и Советом ЕС.

Как сообщал УНН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, Турция больше не нуждается в членстве в ЕС, однако переговоры о вступлении в одностороннем порядке не прекратит.