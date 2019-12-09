Євросоюз схвалив субсидії для виробництва батарей на 3,2 млрд євро
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Європейська комісія схвалила плани Німеччини і шести інших держав Євросоюзу виділити в цілому 3,2 млрд євро на субсидії для створення європейського центру з виробництва елементів акумуляторних батарей. Про це повідомляє Deutshe Welle, інформує УНН.
"Цей важливий план, що представляє інтерес для всієї Європи, може бути реалізований без надмірного підриву конкуренції", - заявила комісар ЄС з питань конкуренції Маргрете Вестагер у понеділок, 9 грудня, в Брюсселі.
Згідно з планами, Німеччина виділяє субсидії в обсязі 1,25 млрд євро, Франція - 960 млн, Італія - 570, Польща - 240, Бельгія 80, Швеція - 50 і Фінляндія - 30 млн євро. Брюссель розраховує і на залучення приватних інвестицій в обсязі 5 млрд євро.
Єврокомісія схвалила створення так званого "батарейного альянсу" в кінці 2017 року, щоб дозволити європейським підприємствам надолужити згаяне в сфері виробництва літій-іонних батарей для електромобілів. Виробництво батарей в Європі буде здійснюватися спільними силами по моделі європейського авіабудівного концерну Airbus.
Акумулятори - найдорожчий компонент електромобіля, який одночасно має вирішальне значення для привабливості цього виду транспортного засобу. Міністр економки ФРН Петер Альтмайер (Peter Altmaier) назвав рішення Єврокомісії великим успіхом для автовиробників в Німеччині і у всій Європі.
Як повідомлялося раніше, у Tesla визначились із місцем першої гігафабрики в Європі.