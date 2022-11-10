Євросоюз не визнає російські паспорти з окупованих регіонів України

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Цей крок, який також стосується двох контрольованих кремлем районів Грузії, означає, що російські проїзні документи, які видаються жителям цих регіонів, не можуть використовуватися для отримання віз чи в'їзду до Шенгенської зони.

«Це рішення є відповіддю на неспровоковану та необґрунтовану військову агресію росії проти України та практику росії щодо видачі російських закордонних паспортів мешканцям окупованих регіонів», - йдеться у заяві Європейської ради.

Цей крок ще має бути офіційно підтриманий Європейським парламентом та державами-членами ЄС.