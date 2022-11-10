Евросоюз не признает российские паспорта из оккупированных регионов Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Евросоюз заявил в четверг, что не признает российские паспорта, выданные в аннексированных Москвой регионах Украины, пишет УНН.
Детали
Этот шаг, также касающийся двух контролируемых кремлем районов Грузии, означает, что российские проездные документы, выдаваемые жителям этих регионов, не могут использоваться для получения виз или въезда в Шенгенскую зону.
«Это решение является ответом на неспровоцированную и необоснованную военную агрессию россии против Украины и практику россии по выдаче российских загранпаспортов жителям оккупированных регионов», - говорится в заявлении Европейского совета.
Этот шаг должен быть официально поддержан Европейским парламентом и государствами-членами ЕС.