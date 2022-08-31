Євросоюз не визнаватиме російські паспорти, видані на тимчасово окупованих територіях - Боррель
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз не визнаватиме російські паспорти, видані громадянам України на тимчасово окупованих українських територіях, передає УНН.
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Про відповідне рішення Боррель повідомив на пресконференції після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Празі.
"Ми прийшли до рішення, що паспорти, які видала російська влада на окупованих територіях України, не будуть визнаватися", - заявив він.
Нагадаємо
Російська влада намагається провести паспортизацію українських громадян на тимчасово окупованих територіях України.
Як заявив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк, ці намагання повністю проваляться, оскільки наразі світ сприймає паспорт рф як "токсичний".