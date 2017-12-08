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Євросоюз надасть 50 млн євро для підтримки Донбасу

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. У Брюсселі Україна та Євросоюз підписали угоду “Підтримка ЄС для сходу України”, яка передбачає надання Україні додаткового фінансування у 50 мільйонів євро на підтримку Луганських та Донецьких областей, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Кабміну.

“Підтримка ЄС для сходу України” створює правові підстави для реалізації на підконтрольній Уряду території у Донецькій та Луганській областях проектів стимулювання зайнятості та економічного зростання шляхом надання допомоги для розвитку мікро-, малих та середніх підприємств, заохочення громадських ініціатив, підтримки структурних змін у сфері охорони здоров’я, освіти та інфраструктури, зазначили в Кабміні.

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Про додаткове фінансування також згадала Верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні під час спільного брифінгу з Володимиром Гройсманом.

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“Ми порушили питання дуже складної гуманітарної ситуації в цих районах, зокрема те, що бойові дії часто створюють загрозу водопостачанню і ставлять під загрозу життя населення. Ми також зазначили, що 50 млн євро було виділено на децентралізацію, на нові територіальні громади — тепер ці кошти можуть сприяти економіці регіонів...”, — наголосила вона.

Як повідомляв УНН, Прем'єр-міністр України почав робочий візит до Брюсселю, де запланована сесія 4-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

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