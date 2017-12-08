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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 17750 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 32839 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 103043 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 111515 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 132712 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107044 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108546 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113263 просмотра

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10 марта, 00:20 • 117452 просмотра

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Актуальное
Евросоюз предоставит 50 млн евро для поддержки Донбасса

Евросоюз предоставит 50 млн евро для поддержки Донбасса

Киев  •  УНН

 • 16163 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Брюсселе Украина и Евросоюз подписали соглашение "Поддержка ЕС для востока Украины", которая предусматривает предоставление Украине дополнительного финансирования в 50 млн евро в поддержку Луганской и Донецкой областей, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Поддержка ЕС для востока Украины" создает правовые основания для реализации на подконтрольной Правительству территории в Донецкой и Луганской областях проектов стимулирования занятости и экономического роста путем оказания помощи для развития микро-, малых и средних предприятий, поощрения общественных инициатив, поддержки структурных изменений в сфере охраны здоровья, образования и инфраструктуры, отметили в Кабмине.

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О дополнительном финансировании также вспомнила Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини во время совместного брифинга с Владимиром Гройсманом.

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"Мы поставили вопрос очень сложной гуманитарной ситуации в этих районах, в частности то, что боевые действия часто создают угрозу водоснабжению и ставят под угрозу жизнь населения. Мы также отметили, что 50 млн евро было выделено на децентрализацию на новые территориальные общины - теперь эти средства могут способствовать экономике регионов...", - подчеркнула она.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины начал рабочий визит в Брюссель, где запланирована сессия 4-го заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.

Украинские Национальные Новости

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