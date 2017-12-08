Евросоюз предоставит 50 млн евро для поддержки Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Брюсселе Украина и Евросоюз подписали соглашение "Поддержка ЕС для востока Украины", которая предусматривает предоставление Украине дополнительного финансирования в 50 млн евро в поддержку Луганской и Донецкой областей, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Поддержка ЕС для востока Украины" создает правовые основания для реализации на подконтрольной Правительству территории в Донецкой и Луганской областях проектов стимулирования занятости и экономического роста путем оказания помощи для развития микро-, малых и средних предприятий, поощрения общественных инициатив, поддержки структурных изменений в сфере охраны здоровья, образования и инфраструктуры, отметили в Кабмине.
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О дополнительном финансировании также вспомнила Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини во время совместного брифинга с Владимиром Гройсманом.
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"Мы поставили вопрос очень сложной гуманитарной ситуации в этих районах, в частности то, что боевые действия часто создают угрозу водоснабжению и ставят под угрозу жизнь населения. Мы также отметили, что 50 млн евро было выделено на децентрализацию на новые территориальные общины - теперь эти средства могут способствовать экономике регионов...", - подчеркнула она.
Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины начал рабочий визит в Брюссель, где запланирована сессия 4-го заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.