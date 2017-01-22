Євросоюз мертвий, він провалився в усіх напрямках - М. Ле Пен
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Лідер французького “Національного фронту” Марін Ле Пен вважає, що Євросоюз втратив свою життєздатність, а Франція повинна покинути співдружність, якщо не отримає від Брюсселя ряд преференцій. Про це кандидат в президенти розповіла в інтерв’ю німецькій газеті Bild am Sonntag, передає УНН.
“Євросоюз мертвий, але ще не знає про це, він провалився в усіх напрямках: по економічному (зростання дуже повільне), по соціальному (бідність зростає, а безробіття знаходиться на дуже високому рівні), з безпеки (ЄС не в змозі захистити свої кордони, не може нас захистити від ісламістського тероризму),” — вважає вона.
За її словами, “якщо експеримент так плачевно провалюється, то з ним покінчено”.
Вона заявила, що в разі перемоги на виборах навесні має намір домагатися для Франції преференцій від Брюсселя під загрозою виходу зі співдружності.
“Я вимагаю від Європейського союзу повернути незалежність за чотирма пунктами: кордону, валюта, економіка і право. Або ЄС на це погодиться, і ми прийдемо до Європи (об’єднаних) народів, або він відмовиться, і тоді я скажу французам, що ми повинні покинути Євросоюз, і запропоную проголосувати,” — пояснила кандидатка.
Крім того, М.Ле Пен також припустила, що обрання президентом США Дональда Трампа означає “кінець старого світу, який управлявся ринком, світу, в якому народи повинні були бути принесені в жертву неолібералізму і зникнути”. “Тепер починається велике повернення до нації і народу,” — переконана вона.
Нагадаємо, за словами М. Ле Пен, Brexit спровокує в Європі ефект доміно.
Як повідомляв УНН, МЗС України висловило обурення черговою заявою М.Ле Пен щодо Криму.