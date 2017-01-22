Евросоюз мертв, он провалился по всем направлениям - М. Ле Пен

"Евросоюз мертв, но еще не знает об этом, он провалился по всем направлениям: по экономическому (рост очень медленный), по социальному (бедность растет, а безработица находится на очень высоком уровне), по безопасности (ЕС не в состоянии защитить свои границы не может нас защитить от исламистского терроризма) ", - считает она.

По ее словам, "если эксперимент так плачевно проваливается, то с ним покончено".

Она заявила, что в случае победы на выборах весной намерена добиваться для Франции преференций от Брюсселя под угрозой выхода из содружества.

"Я требую от Европейского союза вернуть независимость по четырем пунктам: границы, валюта, экономика и право. Или ЕС на это согласится, и мы придем в Европу (объединенных) народов, или он откажется, и тогда я скажу французам, что мы должны покинуть Евросоюз, и предложу проголосовать ", - пояснила кандидат.



Кроме того, М.Ле Пен также предположила, что избрание президентом США Дональда Трампа означает "конец старого мира, который управлялся рынком мира, в котором народы должны были быть принесены в жертву неолиберализма и исчезнуть». "Теперь начинается возвращение к нации и народу", - убеждена она.

Напомним, по словам М. Ле Пен, Brexit спровоцирует в Европе эффект домино.

Как сообщал УНН, МИД Украины выразил возмущение очередным заявлением М.Ле Пен по Крыму.