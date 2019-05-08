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Євросоюз 14 травня має продовжити мандат Консультативної місії ЄС в Україні

Євросоюз 14 травня має продовжити мандат Консультативної місії ЄС в Україні

Київ • УНН

 • 10067 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі 14 травня прийме рішення про продовження мандата Консультативної місії ЄС (EUAM) в Україні. Про це йдеться в заяві Ради ЄС, поширеній в середу, передає УНН.

"Очікується, що Рада прийме низку рішень без обговорення, в тому числі рішення про продовження мандата Консультативної місії ЄС (EUAM) в Україні та рішення про зміну мандата EUCAP Sahel Mali і EUCAP Sahel Niger", - йдеться в заяві.

У документі зазначається, що 14 травня зустріч відбудеться за участю міністрів оборони країн-членів ЄС.

Як повідомляв УНН, під час зустрічі в Брюсселі міністри закордонних справ країн Євросоюзу 13 травня можуть обговорити тему президентських виборів в Україні, а також указ Росії про спрощення отримання паспортів громадянами України на окупованих територіях Донбасу.

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