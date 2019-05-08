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Евросоюз 14 мая должен продлить мандат Консультативной миссии ЕС в Украине

Евросоюз 14 мая должен продлить мандат Консультативной миссии ЕС в Украине

Киев  •  УНН

 • 10066 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Совет ЕС на уровне министров иностранных дел в Брюсселе 14 мая примет решение о продлении мандата Консультативной миссии ЕС (EUAM) в Украине. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенного в среду, передаёт УНН.

“Ожидается, что Совет примет ряд решений без обсуждения, в том числе решение о продлении мандата Консультативной миссии ЕС (EUAM) в Украине и решения об изменении мандата EUCAP Sahel Mali и EUCAP Sahel Niger”, — говорится в заявлении.

В документе отмечается, что 14 мая встреча состоится при участии министров обороны стран-членов ЕС.

Как сообщал УНН, во время встречи в Брюсселе министры иностранных дел стран Евросоюза 13 мая могут обсудить тему президентских выборов в Украине, а также указ России об упрощении получения паспортов гражданами Украины на оккупированных территориях Донбасса.

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