"Євросолідарність" веде переговори про висунення на виборах мера Києва спільного кандидата та створення демократичної коаліції
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Політична партія “Європейська солідарність” ініціювала переговори з демократичними силами про можливість висунення узгодженого кандидата на виборах мера Києва. У партії вважають, що це сприятиме його перемозі вже в першому турі. Про це повідомляють джерела, наближені до партії, передає УНН.
За словами джерел, на минулому тижні відбулися зустрічі з лідером партії “Удар” Віталієм Кличком та головою партії “Голос” Кірою Рудик. Під час переговорів, як повідомляє джерело, представники “Європейської солідарності” також запропонували координацію дій під час виборчої кампанії.
Створення неформальної демократичної коаліції, вважають в “ЄС”, унеможливить зростання у столиці рейтингів проросійських політсил (“ОПЗЖ”, “Партії Шарія” і “Перемоги Пальчевського”) і знизить шанси широкого представництва у Київраді партії “Слуга народу”.
Джерело зазначає, що до переговорів мають долучитися також інші національно-патріотичні проєвропейські сили.
Остаточні результати цих переговорів мають стати відомими уже на наступному тижні.
Водночас, в Києві з’явилися білборди із зображеннями Петра Порошенка, які різні аналітики оцінили як намір експрезидента взяти участь у столичних виборах.