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Європейський центробанк зберіг нульову базову ставку

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Європейський центральний банк (ЄЦБ) зберіг базову процентну ставку за кредитами на нульовому рівні. Відповідне рішення прийнято за підсумками засідання ради керуючих ЄЦБ, передає УНН.

Деталі

Ставка по депозитах також залишилася на колишньому рівні — мінус 0,5%, ставка по короткостроковим кредитам ЄЦБ — на рівні 0,25%.

Рада керуючих очікує, що “ключові процентні ставки будуть зберігатися на нинішньому або більш низькому рівні до тих пір, поки прогноз по інфляції не стане стабільно наближатися до рівня нижче 2%”, йдеться в повідомленні ЄЦБ.

Програми, пов’язані з підтримкою

Крім того, регулятор продовжить програму викупу бондів (PEPP) у зв’язку з пандемією на загальну суму 1,85 трлн євро. “Рада керівників проводитиме чисті закупівлі в рамках PEPP як мінімум до кінця березня 2022 року або поки не вирішить, що фаза кризи, пов’язана з коронавірусом, закінчилася”, — йдеться в повідомленні ЄЦБ. Закупівлі в рамках PEPP будуть здійснюватися значно вищими темпами, ніж в першому кварталі цього року, вказав регулятор.

Реінвестування основних виплат по цінних паперах, придбаних в рамках PEPP, планується продовжити принаймні до кінця 2023 року.

ЄЦБ також продовжить програму викупу активів (APP) на суму 20 млрд євро щомісяця, а також реінвестування виплат по цінним паперам, придбаним в рамках даної програми.

Третя серія програми надання довгострокової ліквідності європейським банкам TLTRO III також продовжить підтримувати банківське кредитування фірм і домашніх господарств, додав європейський регулятор.

“Рада керівників готова за необхідності скорегувати всі свої інструменти, щоб забезпечити стійкий рух інфляції до своєї мети”, — підкреслили в ЄЦБ.

Наступне засідання Європейського центробанку відбудеться 10 червня.

Конференція голови ЄЦБ Крістін Лагард за підсумками засідання (перегляд при переході на Twitter — ред.):

Watch the ECB press conference live: President Christine @Lagarde explains today ’s monetary policy decisions. https://t.co/1ws7o4VOXE

— European Central Bank (@ecb) April 22, 2021

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