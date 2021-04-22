Європейський центробанк зберіг нульову базову ставку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. Європейський центральний банк (ЄЦБ) зберіг базову процентну ставку за кредитами на нульовому рівні. Відповідне рішення прийнято за підсумками засідання ради керуючих ЄЦБ, передає УНН.
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Ставка по депозитах також залишилася на колишньому рівні — мінус 0,5%, ставка по короткостроковим кредитам ЄЦБ — на рівні 0,25%.
Рада керуючих очікує, що “ключові процентні ставки будуть зберігатися на нинішньому або більш низькому рівні до тих пір, поки прогноз по інфляції не стане стабільно наближатися до рівня нижче 2%”, йдеться в повідомленні ЄЦБ.
Програми, пов’язані з підтримкою
Крім того, регулятор продовжить програму викупу бондів (PEPP) у зв’язку з пандемією на загальну суму 1,85 трлн євро. “Рада керівників проводитиме чисті закупівлі в рамках PEPP як мінімум до кінця березня 2022 року або поки не вирішить, що фаза кризи, пов’язана з коронавірусом, закінчилася”, — йдеться в повідомленні ЄЦБ. Закупівлі в рамках PEPP будуть здійснюватися значно вищими темпами, ніж в першому кварталі цього року, вказав регулятор.
Реінвестування основних виплат по цінних паперах, придбаних в рамках PEPP, планується продовжити принаймні до кінця 2023 року.
ЄЦБ також продовжить програму викупу активів (APP) на суму 20 млрд євро щомісяця, а також реінвестування виплат по цінним паперам, придбаним в рамках даної програми.
Третя серія програми надання довгострокової ліквідності європейським банкам TLTRO III також продовжить підтримувати банківське кредитування фірм і домашніх господарств, додав європейський регулятор.
“Рада керівників готова за необхідності скорегувати всі свої інструменти, щоб забезпечити стійкий рух інфляції до своєї мети”, — підкреслили в ЄЦБ.
Наступне засідання Європейського центробанку відбудеться 10 червня.
Конференція голови ЄЦБ Крістін Лагард за підсумками засідання (перегляд при переході на Twitter — ред.):
Watch the ECB press conference live: President Christine @Lagarde explains today ’s monetary policy decisions. https://t.co/1ws7o4VOXE— European Central Bank (@ecb) April 22, 2021