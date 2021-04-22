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Европейский центробанк сохранил нулевую базовую ставку

Европейский центробанк сохранил нулевую базовую ставку

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 апреля. УНН. Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Соответствующее решение принято по итогам заседания совета управляющих ЕЦБ, передает УНН.

Детали

Ставка по депозитам также осталась на прежнем уровне — минус 0,5%, ставка по краткосрочным кредитам ЕЦБ — на уровне 0,25%.

Совет управляющих ожидает, что “ключевые процентные ставки будут сохраняться на нынешнем или более низком уровне до тех пор, пока прогноз по инфляции не станет стабильно приближаться к уровню ниже 2%”, говорится в сообщении ЕЦБ.

Программы, связанные с поддержкой

Кроме того, регулятор продолжит программу выкупа бондов (PEPP) в связи с пандемией на общую сумму 1,85 трлн евро. “Совет управляющих будет проводить чистые закупки в рамках PEPP как минимум до конца марта 2022 года или пока не решит, что фаза кризиса, связанная с коронавирусом, закончилась”, — говорится в сообщении ЕЦБ. Закупки в рамках PEPP будут осуществляться значительно более высокими темпами, чем в первом квартале этого года, указал регулятор.

Реинвестирование основных выплат по ценным бумагам, приобретенных в рамках PEPP, планируется продолжить по крайней мере до конца 2023 года.

ЕЦБ также продолжит программу выкупа активов (APP) на сумму 20 млрд евро ежемесячно, а также реинвестирование выплат по ценным бумагам, приобретенным в рамках данной программы.

Третья серия программы предоставления долгосрочной ликвидности европейским банкам TLTRO III также продолжит поддерживать банковское кредитование фирм и домашних хозяйств, добавил европейский регулятор.

“Совет управляющих готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить устойчивое движение инфляции к своей цели”, — подчеркнули в ЕЦБ.

Следующее заседание Европейского центробанка состоится 10 июня.

Конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард по итогам заседания (просмотр при переходе на Twitter — ред.):

Watch the ECB press conference live: President Christine @Lagarde explains today’s monetary policy decisions. https://t.co/1ws7o4VOXE

— European Central Bank (@ecb) April 22, 2021

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