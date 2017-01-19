Європейське космічне агентство запустить новий супутник з функцією “кольорового зору”
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Європейське космічне агентство запустить на орбіту Землі новий супутник “Сентінел-2B”, передає УНН з посиланням на прес-службу агентства у Facebook.
Зазначається, що новий супутник здійснить політ на орбіту 7 березня.
“Сентінел-2B” буде п’ятим супутником, запущеним в рамках рамках програми “Копернікус”.
Маючи функцію “кольорового зору” супутник має високу роздільну здатність і нові можливості для моніторингу змін суші на планеті в деталях і точностях.
Нагадаємо, Китай ввів в експлуатацію перший у світі супутник квантового зв’язку “Мо-цзи”.