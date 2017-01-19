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Європейське космічне агентство запустить новий супутник з функцією “кольорового зору”

Європейське космічне агентство запустить новий супутник з функцією “кольорового зору”

Київ • УНН

 • 17897 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Європейське космічне агентство запустить на орбіту Землі новий супутник “Сентінел-2B”, передає УНН з посиланням на прес-службу агентства у Facebook.

Зазначається, що новий супутник здійснить політ на орбіту 7 березня.

“Сентінел-2B” буде п’ятим супутником, запущеним в рамках рамках програми “Копернікус”.

Маючи функцію “кольорового зору” супутник має високу роздільну здатність і нові можливості для моніторингу змін суші на планеті в деталях і точностях.

Нагадаємо, Китай ввів в експлуатацію перший у світі супутник квантового зв’язку “Мо-цзи”.

Українські Національні Новини

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