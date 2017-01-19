Европейское космическое агентство запустит новый спутник с функцией "цветного зрения"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Европейское космическое агентство запустит на орбиту Земли новый спутник "Сентинел-2B", передает УНН со ссылкой на пресс-службу агентства в Facebook.
Отмечается, что новый спутник совершит полет на орбиту 7 марта.
"Сентинел-2B" будет пятым спутником, запущенным в рамках рамках программы "Коперникус".
Имея функцию "цветного зрения" спутник имеет высокое разрешение и новые возможности для мониторинга изменений суши на планете в деталях и точностях.
Напомним, Китай ввел в эксплуатацию первый в мире спутник квантовой связи в "Мо-цзы".