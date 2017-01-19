Европейское космическое агентство запустит новый спутник с функцией "цветного зрения"

Отмечается, что новый спутник совершит полет на орбиту 7 марта.

"Сентинел-2B" будет пятым спутником, запущенным в рамках рамках программы "Коперникус".

Имея функцию "цветного зрения" спутник имеет высокое разрешение и новые возможности для мониторинга изменений суши на планете в деталях и точностях.

Напомним, Китай ввел в эксплуатацию первый в мире спутник квантовой связи в "Мо-цзы".