Європейське космічне агентство планує здійснювати пілотовані польоти

“Переконаний, що одного разу у Європи з’являться такі можливості транспортування”, — заявив представник агентства Даніель Нойеншвандер. За його словами, ESA найближчим часом проведе декілька досліджень, і однією з тем будуть “пілотовані старти”.

Рішення з цього питання не буде прийнято в короткі терміни, визнав він. Будь-яких термінів представник ESA не назвав, сказавши лише, що “чим раніше (це станеться), тим краще”.

В даний час Європа використовує для відправки своїх фахівців в космос російські або американські кораблі. При цьому ESA стикається з проблемами фінансового характеру при розробці ракети Ariane 6.

Нагадаємо, влітку цього року Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон розповів про три напрямки освоєння космосу з боку ЄС. Бретон вважає важливим, щоб Європейський союз здійснював програми по розробці нових ракет-носіїв.