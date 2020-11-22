Европейское космическое агентство планирует осуществлять пилотируемые полеты

“Убежден, что однажды у Европы появятся такие возможности транспортировки”, — заявил представитель агентства Даниэль Нойеншвандер. По его словам, ESA в ближайшее время проведет несколько исследований, и одной из тем будут “пилотируемые старты”.

Решение по этому вопросу не будет принято в короткие сроки, признал он. Каких-либо сроков представитель ESA не назвал, сказав лишь, что “чем раньше (это произойдет), тем лучше”.

В настоящее время Европа использует для отправки своих специалистов в космос российские или американские корабли. При этом ESA сталкивается с проблемами финансового характера при разработке ракеты Ariane 6.

Напомним, летом этого года Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон рассказал о трех направлениях освоения космоса со стороны ЕС. Бретон считает важным, чтобы Европейский союз осуществлял программы по разработке новых ракет-носителей.