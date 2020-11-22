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Европейское космическое агентство планирует осуществлять пилотируемые полеты

Европейское космическое агентство планирует осуществлять пилотируемые полеты

Киев  •  УНН

 • 14058 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Европейское космическое агентство (ESA) прорабатывает варианты осуществления пилотируемых полетов в космос, но если это и произойдет, то нескоро. Об этом сообщила в воскресенье немецкая газета Die Welt, пишет УНН.

“Убежден, что однажды у Европы появятся такие возможности транспортировки”, — заявил представитель агентства Даниэль Нойеншвандер. По его словам, ESA в ближайшее время проведет несколько исследований, и одной из тем будут “пилотируемые старты”.

Решение по этому вопросу не будет принято в короткие сроки, признал он. Каких-либо сроков представитель ESA не назвал, сказав лишь, что “чем раньше (это произойдет), тем лучше”.

В настоящее время Европа использует для отправки своих специалистов в космос российские или американские корабли. При этом ESA сталкивается с проблемами финансового характера при разработке ракеты Ariane 6.

Напомним, летом этого года Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон рассказал о трех направлениях освоения космоса со стороны ЕС. Бретон считает важным, чтобы Европейский союз осуществлял программы по разработке новых ракет-носителей.

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