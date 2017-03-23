Європейська комісія викликала посла Туреччини через заяву Р.Ердогана
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Європейська комісія викликала посла Туреччини на зустріч з генеральним директором дипломатичного корпусу ЄС через погрози президента Туреччини Реджепа Таїп Ердогана, передає УНН з посиланням на Польське Радіо.
"Ми хочемо отримати пояснення на тему коментаря президента Ердогана про безпеку європейців на вулицях", – заявила речниця ЄК Мая Коціянчич.
Нагадаємо, Р.Ердоган заявив про те, що європейці в різних частинах світу не зможуть почуватися безпечно на вулицях, якщо європейські країни продовжуватимуть нинішню політику відносно Туреччини.