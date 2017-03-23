Европейская комиссия вызвала посла Турции из-за заявления Р.Эрдогана
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Европейская комиссия вызвала посла Турции на встречу с генеральным директором дипломатического корпуса ЕС из-за угроз президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
"Мы хотим получить объяснения на тему комментария президента Эрдогана о безопасности европейцев на улицах", - заявила пресс-секретарь ЕК Мая Коциянчич.
Напомним, Р.Эрдоган заявил о том, что европейцы в различных частях мира не смогут чувствовать себя в безопасности на улицах, если европейские страны будут продолжать нынешнюю политику в отношении Турции.