Европейская комиссия вызвала посла Турции из-за заявления Р.Эрдогана

"Мы хотим получить объяснения на тему комментария президента Эрдогана о безопасности европейцев на улицах", - заявила пресс-секретарь ЕК Мая Коциянчич.

Напомним, Р.Эрдоган заявил о том, что европейцы в различных частях мира не смогут чувствовать себя в безопасности на улицах, если европейские страны будут продолжать нынешнюю политику в отношении Турции.