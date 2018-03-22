Європарламент вимагатиме звільнення Савченко, “якщо буде потрібно”
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Європарламент може зажадати звільнення Надії Савченко, якщо буде вважати за потрібне. Про це заявив у четвер глава Європарламенту Антоніо Таяні, відповідаючи на питання після виступу на саміті ЄС, передає УНН.
"Ми маємо намір дізнатись факти, і тоді, якщо буде потрібно, ми вимагатимемо її звільнення", — заявив Таяні.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України 23 березня проситиме суд обрати для народного депутата Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Як повідомляв УНН, ВР підтримала подання Генерального прокурора Луценко на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко.
Згодом Луценко оголосив їй підозру. Завтра Шевченківський районний суд Києва має обрати Савченко запобіжний захід.