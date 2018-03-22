Европарламент будет требовать освобождения Савченко, "если потребуется"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Европарламент может потребовать освобождения Надежды Савченко, если сочтет нужным. Об этом заявил в четверг глава Европарламента Антонио Таяни, отвечая на вопросы после выступления на саммите ЕС, передает УНН.
"Мы намерены узнать факты, и тогда, если будет нужно, мы будем требовать ее освобождения", - заявил Таяни.
Напомним, Генеральная прокуратура Украины 23 марта будет просить суд избрать для народного депутата Надежды Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей.
Как сообщал УНН, ВР поддержала представление Генерального прокурора Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.
Впоследствии Луценко объявил ей подозрение. Завтра Шевченковский районный суд Киева должен избрать Савченко меру пресечения.