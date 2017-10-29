Європарламент виключив можливість визнання незалежності Каталонії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Голова Європарламенту Антоніо Таяні виключив можливість визнання незалежності Каталонії ким-небудь з членів ЄС. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
Він заявив, що "ніхто ніколи" не визнає регіон, який оголосив про своє відокремлення від Іспанії, самостійною державою. Він також назвав минулий в Каталонії референдум незаконним і висловив надію на швидке відновлення верховенства права.
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Таяні також сказав, що ЄС не буде посередником у цьому конфлікті, оскільки він є внутрішньою справою Іспанії.
Нагадаємо, іспанське керівництво не буде протестувати проти участі в регіональних виборах в Каталонії відстороненого від посади глави женералітета Карлеса Пучдемона.