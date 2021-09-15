Європарламент пропонує ЄС не визнавати вибори в Держдуму РФ

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Згідно з документом, Євросоюз повинен бути готовий не визнавати парламент Росії і виключити його з міжнародних організацій з парламентськими асамблеями, якщо вибори в Держдуму РФ в 2021 році визнають сфальсифікованими і такими, які пройшли з порушеннями міжнародного права і демократичних принципів.

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"У людей в Росії має бути право вибору, як і у людей в будь-якій іншій демократичній країні. Коли ключові гравці опозиції і противники російської правлячої партії знаходяться в тюрмах або під домашнім арештом, вибору немає", - цитує автора документа Андрюса Кубілюса видання EU Reporter.

На його думку, політику ЄС щодо Росії потрібно переглянути. Йдеться про стримування втручання Кремля у внутрішні справи ЄС і країн-сусідів, а також підтримку російських продемократичних сил.

У звіті Євросоюзу пропонують співпрацювати з Росією із взаємовигідних питань - миротворчість, контроль над озброєннями, глобальна безпека, клімат. І все це за умови, що Москва буде готова дотримуватися прав людини.

Додамо

Згідно з указом президента Росії, вибори в Державну думу РФ пройдуть 19 вересня 2021 року. Це вже другі вибори до російського парламенту, які збираються провести в анексованому Криму.

Напередодні виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України жителям масово почали видавати паспорти громадян Росії.

Український МЗС висловив протест у зв'язку зі схваленням Центральною виборчою комісією Росії рішення про притягнення населення територій ОРДЛО до запланованих на вересень виборів до Держдуми РФ.



Напередодні цього у зовнішньополітичному відомстві РФ заявили, що надання жителям ОРДЛО російського громадянства є наслідком нібито "невиконання Україною своїх зобов'язань" по мінським угодами.