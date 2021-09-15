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Европарламент предлагает ЕС не признавать выборы в Госдуму РФ

Европарламент предлагает ЕС не признавать выборы в Госдуму РФ

Киев  •  УНН

 • 23140 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Депутаты Европарламента призвали Европейский Союз не признавать парламент России после выборов в Госдуму. Об этом говорится в проекте отчета о перспективе отношений Евросоюза и России, передает УНН.

Детали

Согласно документу, Евросоюз должен быть готов не признавать парламент России и исключить ее из международных организаций с парламентскими ассамблеями, если выборы в Госдуму РФ в 2021 году признают фальсифицированными и такими, которые прошли с нарушениями международного права и демократических принципов.

Цитата

“У людей в России должно быть право выбора, как и у людей в любой другой демократической стране. Когда ключевые игроки оппозиции и противники российской правящей партии находятся в тюрьмах или под домашним арестом, выбора нет”, — цитирует автора документа Андрюса Кубилюса издание EU Reporter.

По его мнению, политику ЕС по отношению к России нужно пересмотреть. Речь идет о сдерживании вмешательства Кремля во внутренние дела ЕС и стран-соседей, а также поддержке российские про демократических сил.

В отчете Евросоюзу предлагают сотрудничать с Россией по взаимовыгодным вопросам — миротворчество, контроль над вооружениями, глобальная безопасность, климат. И все это при условии, что Москва будет готова соблюдать права человека.

Добавим

Согласно указу президента России, выборы в Государственную думу РФ пройдут 19 сентября 2021 года. Это уже вторые выборы в российский парламент, которые собираются провести в аннексированном Крыму.

Накануне выборов в Госдуму РФ на временно оккупированных территориях Украины жителям массово начали выдавать паспорта граждан России.

Украинский МИД выразил протест в связи с одобрением Центральной избирательной комиссией России решения о привлечении населения территорий ОРДЛО к запланированным на сентябрь выборам в Госдуму РФ.

Накануне этого во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили, что предоставление жителям ОРДЛО российского гражданства является следствием якобы “невыполнение Украиной своих обязательств” по минским соглашениями.

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