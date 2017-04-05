Європарламент прийняв резолюцію щодо виходу Великої Британії з ЄС

Так, на сьогоднішніх обговореннях 516 депутатів проголосували “за”, 133 “проти” та 50 утрималися.

Євродепутати підкреслили важливість забезпечення рівного і справедливого ставлення до громадян ЄС, які проживають у Великій Британії і британських громадян, які проживають в ЄС. Вони також вказали на те, що Велика Британія залишається членом ЄС до офіційного виходу, і що це тягне за собою права й зобов’язання, включаючи фінансові, які можуть виконуватися після закінчення терміну.

Резолюція застерігає від будь-якого компромісу між безпекою та майбутніми економічними відносинами між ЄС та Великою Британією, виступає проти будь-якого вибіркового підходу або елементних економічних відносин на основі угод по окремих секторах. І підкреслюється неподільність чотирьох свобод єдиного ринку — вільного переміщення товарів, капіталів, послуг і людей.

І насамкінець в резолюції йдеться, що тільки тоді, коли буде досягнутий “значний прогрес” в переговорах щодо виходу Великобританії з ЄС, то тільки тоді можна буде почати переговори про можливі перехідні механізми. Ці заходи не повинні тривати більше трьох років, в той час як угода про майбутні відносини може бути укладена тільки після того, як Велика Британія залишить ЄС.

Відкриваючи дискусію, голова Європарламенту Антоніо Таяні зазначив, що “голосування парламенту матиме вирішальне значення для остаточного результату умов для виходу Великої Британії і для майбутніх відносин між ЄС і Британією. Недавні терористичні атаки дають зрозуміти, що всі європейські країни повинні будуть продовжувати тісну співпрацю одна з одною”.

Дискусія показала широку міжпартійну підтримку наданню вищого пріоритету для захисту інтересів громадян, які найбільше зачепить Brexit.

Нагадаємо, 5 квітня у Європейському парламенті розпочались дебати щодо визначення позиції Євросоюзу щодо виходу Великої Британії з ЄС.