Европарламент принял резолюцию по выходу Великобритании из ЕС

Так, на сегодняшних обсуждениях 516 депутатов проголосовали "за", 133 "против" и 50 воздержались.

Евродепутаты подчеркнули важность обеспечения равного и справедливого отношения к гражданам ЕС, которые проживают в Великобритании и британских граждан, проживающих в ЕС. Они также указали на то, что Великобритания остается членом ЕС до официального выхода, и это влечет за собой права и обязательства, включая финансовые, которые могут выполняться после окончания срока.

Резолюция предостерегает от любого компромисса между безопасностью и будущими экономическими отношениями между ЕС и Великобританией, выступает против любого выборочного подхода или элементных экономических отношений на основе соглашений по отдельным секторам. И подчеркивается неделимость четырех свобод единого рынка - свободного перемещения товаров, капиталов, услуг и людей.

И наконец в резолюции говорится, что только тогда, когда будет достигнут "значительный прогресс" в переговорах по выходу Великобритании из ЕС, то только тогда можно будет начать переговоры о возможных переходные механизмы. Эти меры не должны длиться более трех лет, в то время как соглашение о будущих отношениях может быть заключено только после того, как Великобритания оставит ЕС.

Открывая дискуссию, председатель Европарламента Антонио Таяни отметил, что "голосование парламента будет иметь решающее значение для окончательного результата условий для выхода Великобритании и для будущих отношений между ЕС и Британией. Недавние террористические атаки дают понять, что все европейские страны должны будут продолжать тесное сотрудничество друг с другом".

Дискуссия показала широкую межпартийную поддержку предоставлению высшего приоритета для защиты интересов граждан, которых наиболее затронет Brexit.

Напомним, 5 апреля в Европейском парламенте начались дебаты по определению позиции Евросоюза по выходу Великобритании из ЕС.