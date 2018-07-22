Європарламент припинив фінансування партії Марін Ле Пен
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. На час судового слідства Європарламент заморозив дотації партії Марін Ле Пен "Національне об'єднання", через підозри про незаконне їх використання. Про це повідомляє УНН з посиланням на Journal du dimanche.
Раніше Європейський суд юстиції зобов'язав колишнього кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен повернути Європарламенту 300 тисяч євро, які вона витратила з фондів на зарплату своїй помічниці.
Нагадаємо, французькі правоохоронні органи висунули голові французької партії "Національний фронт" Марін Ле Пен звинувачення у фінансових махінаціях. Про це AFP розповів адвокат Ле Пен Родольфо Боссель.
Він повідомив, що М.Ле Пен звинувачується в зловживанні довірою в 2009-2016 роках, коли була депутатом Європарламенту.
Європейське бюро по боротьбі з шахрайством встановило, що глава партійного кабінету М.Ле Пен Катрін Гризе і її охоронець Тьєрі Лежье були фіктивно найняті в якості помічників європарламентарія.
Таким чином К.Грізе заробила 298,5 тис. євро, які М.Ле Пен повинна була відшкодувати до 31 січня, а Т.Лежье - 41,5 тис. євро, які необхідно було повернути до 28 лютого.
Також наголошується, що в лютому прокуратура Франції висунула попередні звинувачення проти соратника Марін Ле Пен. За версією слідчих, бізнесмен Фредерік Шатійон дав партії незаконну позику.