Европарламент прекратил финансирование партии Марин Ле Пен

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 39059 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102263 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124288 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131824 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169048 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153321 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141066 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130458 просмотра

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7 марта, 08:52 • 181271 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118329 просмотра

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Актуальное
Европарламент прекратил финансирование партии Марин Ле Пен

Европарламент прекратил финансирование партии Марин Ле Пен

Киев  •  УНН

 • 8333 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. На время судебного следствия Европарламент заморозил дотации партии Марин Ле Пен "Национальное объединение", из-за подозрений о незаконном их использовании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Journal du dimanche.

Ранее Европейский суд юстиции обязал бывшего кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен вернуть Европарламенту 300 тыс евро, которые она потратила с фондов на зарплату своей помощницы.

Напомним, французские правоохранительные органы выдвинули главе французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен обвинения в финансовых махинациях. Об этом AFP рассказал адвокат Ле Пен Родольфо Боссель.

Он сообщил, что М.Ле Пен обвиняется в злоупотреблении доверием в 2009-2016 годах, когда была депутатом Европарламента.

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством установило, что глава партийного кабинета М.Ле Пен Катрин Гложет и ее охранник Тьери Лежье были фиктивно наняты в качестве помощников европарламентария.

Таким образом К.Гризе заработала 298,5 тыс. евро, которые М.Ле Пен должна была возместить до 31 января, а Т.Лежье - 41,5 тыс. евро, которые необходимо было вернуть до 28 февраля.

Также отмечается, что в феврале прокуратура Франции выдвинула предварительные обвинения против соратника Марин Ле Пен. По версии следователей, бизнесмен Фредерик Шатийон дал партии незаконную ссуду.

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