Европарламент прекратил финансирование партии Марин Ле Пен

Ранее Европейский суд юстиции обязал бывшего кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен вернуть Европарламенту 300 тыс евро, которые она потратила с фондов на зарплату своей помощницы.



Напомним, французские правоохранительные органы выдвинули главе французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен обвинения в финансовых махинациях. Об этом AFP рассказал адвокат Ле Пен Родольфо Боссель.



Он сообщил, что М.Ле Пен обвиняется в злоупотреблении доверием в 2009-2016 годах, когда была депутатом Европарламента.

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством установило, что глава партийного кабинета М.Ле Пен Катрин Гложет и ее охранник Тьери Лежье были фиктивно наняты в качестве помощников европарламентария.

Таким образом К.Гризе заработала 298,5 тыс. евро, которые М.Ле Пен должна была возместить до 31 января, а Т.Лежье - 41,5 тыс. евро, которые необходимо было вернуть до 28 февраля.

Также отмечается, что в феврале прокуратура Франции выдвинула предварительные обвинения против соратника Марин Ле Пен. По версии следователей, бизнесмен Фредерик Шатийон дал партии незаконную ссуду.