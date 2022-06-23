Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата у ЄС

Деталі

Резолюцію в цілому підтримали 529 європарламентарі, 45 висловилися "проти", 14 утрималися.

"Європейський парламент закликає глав держав та урядів, які зберуться в межах Євроради 23 та 24 червня, невідкладно надати статус кандидатів у члени ЄС Україні та Республіці Молдова, а також надати такий самий статус Грузії після того, як її уряд виконає зазначені пріоритети у висновку Єврокомісії", - йдеться зокрема у тексті ухваленої резолюції.

Цитата

"Однозначна та сильна позиція Європарламенту: сьогодні Єврорада має надати статус кандидата Україні та Молдові та такий самий шлях для Грузії. Це продемонструє лідерство, рішучість та далекоглядність у контексті війни росії проти України. ЄС залишається надійним партнером і геополітичним гравцем, що заслуговує на довіру", - прокоментувала у Twitter президентка Європарламенту Роберта Метсола.

Доповнення

Дводенний саміт лідерів країн ЄС стартує сьогодні у Брюсселі. Україна очікує історичне рішення - надання країні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Президент Євопейської ради Шарль Мішель напередодні старту саміту ЄС заявив, що "впевнений", що лідери Європейського Союзу сьогодні нададуть Україні та Молдові статус кандидата в ЄС і європейську перспективу Грузії.