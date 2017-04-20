Європарламент і ВР погодили зменшення до 20 кількості парламентських комітетів

"Тут зазначено (у підписаному документі - ред.) правильним шляхом створення робочої групи по реформі парламенту, яку я очолюю, і зазначено, що перші кроки, які були мною запропоновані, робочою групою, підтримуються нашими колегами Європарламенту. Серед них, зокрема, законопроект, який передбачає, що в наступному скликанні має бути не більше 20 комітетів ВРУ і ці комітети мають співвідноситися із міністерством, Кабінетом міністрів. Це спрямовано на те, щоб зробити більш потужними комітети, які працюють у ВР і зробити більш тісною і логічною співпрацю між ВРУ і Кабінетом міністрів", - сказав він.

Крім цього, А.Парубій додав, що під час реформ планується введення до ВР нової форми роботи у вигляді дебатів.

"Також нами було узгоджено, всіма представниками фракцій, що ми розпочинаємо підготовку на рівні робочої групи до змін до закону про комітети ВР і змін до Регламенту з метою, щоб в законі передбачити посилення роботи комітетів і їх значення в роботі ВРУ. Також рекомендується, щоб ми одним із наступних кроків доопрацювали законодавство, яке стосується введення такої форми роботи ВРУ, як дебати", - додав А.Парубій.

Нагадаємо, Е.Брок заявив про продовження співпраці ЄП і України до 2019 року.