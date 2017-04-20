Европарламент и ВР согласовали уменьшение до 20 количества парламентских комитетов

"Здесь указано (в подписанном документе - ред.) правильным путем создание рабочей группы по реформе парламента, которую я возглавляю, и указано, что первые шаги, которые были мной предложены, рабочей группой, поддерживаются нашими коллегами Европарламента. Среди них, в частности, законопроект, который предусматривает, что в следующем созыве должно быть не более 20 комитетов ВРУ и эти комитеты должны соотноситься с министерством, Кабинетом министров. Это направлено на то, чтобы сделать более мощными комитеты, которые работают в ВР и сделать более тесным и логичным сотрудничество между ВРУ и Кабинетом министров", - сказал он.

Кроме этого, А.Парубий добавил, что в ходе реформ планируется введение в ВР новой формы работы в виде дебатов.

"Также нами было согласовано, всеми представителями фракций, что мы начинаем подготовку на уровне рабочей группы к изменениям в закон о комитетах ВР и изменениям в Регламент с целью, чтобы в законе предусмотреть усиление работы комитетов и их значение в работе ВРУ. Также рекомендуется, чтобы мы одним из следующих шагов доработали законодательство, касающееся введения такой формы работы ВРУ, как дебаты", - добавил А.Парубий.

Напомним, Э.Брок заявил о продолжении сотрудничества ЕП и Украины до 2019 года.