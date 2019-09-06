Європа залишається рекордсменом з вживання алкоголю у світі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. В Європі продовжують споживати більше алкоголю, ніж будь-де у решті куточків світу. Про це повідомили у ВООЗ, передає УНН.
"В Європі люди продовжують споживати більше алкоголю, ніж в будь-якому іншому місці в світі. Недавній звіт ВООЗ демонструє, що рівень шкідливого споживання алкоголю у Європі не впав, як очікувалось, навіть після того, як усі країни підписали Європейський план дій зі скорочення шкідливого споживання алкоголю на 2012-2020 роки", - йдеться у повідомленні ВООЗ.
Cеред найбільш питущих країн Європи Литва (15 л алкоголю на особу на 12 місяців), Чехія (14,4 л), Німеччина (13,4 л), пише Daily Mail.
За даними ВООЗ, населення старше 15 років споживає більше ніж дві пляшки алкоголю на тиждень. При цьому, якщо з вибірки прибрати непитущих чи тих, хто перестав вживати алкоголь, то ця кількість зросте до 3 пляшок на тиждень. Такий рівень споживання алкоголю є шкідливим для здоров’я та призводить до серйозних наслідків.
Також у дослідженні йдеться, що 30,4% опитаних за останні 30 днів вживали більше 60 грамів чистого алкоголю за раз, що еквівалентно п’яти напоям. Це притаманно таким країнам як Чехія, Люксембург та країни Балтії.
"Споживання алкоголю зменшилось у багатьох країнах Європи, але прогрес зупинився. Політики повинні реалізувати стратегії, які, як ми знаємо, є ефективними, такі як підвищення цін, обмеження доступності і заборона реклами. Оскільки у деяких частинах регіону щоденно вмирає 800 людей через вживання алкоголю, ми повинні зробити більше для продовження боротьби", - сказала директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Сюзанна Якоб.
Нагадаємо, що в Україні на сигарети витрачають більше коштів, ніж на алкоголь.