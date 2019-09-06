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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 121467 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 14:10 • 119084 просмотра

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Европа остается рекордсменом по употреблению алкоголя в мире

Европа остается рекордсменом по употреблению алкоголя в мире

Киев  •  УНН

 • 18444 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Европе продолжают потреблять больше алкоголя, чем где-либо в остальных уголках мира. Об этом сообщили в ВОЗ, передает УНН.

"В Европе люди продолжают потреблять больше алкоголя, чем в любом другом месте в мире. Недавний отчет ВОЗ показывает, что уровень вредного потребления алкоголя в Европе не упал, как ожидалось, даже после того, как все страны подписали Европейский план действий по сокращению вредного потребления алкоголя на 2012-2020 годы", - говорится в сообщении ВОЗ.

Cеред самых пьющих стран Европы Литва (15 л алкоголя на человека на 12 месяцев), Чехия (14,4 л), Германия (13,4 л), пишет Daily Mail.

По данным ВОЗ, население старше 15 лет потребляет больше чем две бутылки алкоголя в неделю. При этом, если из выборки убрать непьющих или тех, кто перестал употреблять алкоголь, то это количество возрастет до 3 бутылок в неделю. Такой уровень потребления алкоголя вреден для здоровья и приводит к серьезным последствиям.

Также в исследовании говорится, что 30,4% опрошенных за последние 30 дней употребляли более 60 граммов чистого алкоголя за раз, что эквивалентно пяти напиткам. Это характерно таким странам как Чехия, Люксембург и страны Балтии.

"Потребление алкоголя уменьшилось во многих странах Европы, но прогресс остановился. Политики должны реализовать стратегии, которые, как мы знаем, являются эффективными, такие как повышение цен, ограничения доступности и запрет рекламы. Поскольку в некоторых частях региона ежедневно умирает 800 человек из-за употребления алкоголя, мы должны сделать больше для продолжения борьбы", - сказала директор Европейского регионального бюро ВОЗ Сюзанна Якоб.

Напомним, что в Украине сигареты тратят больше, чем на алкоголь.

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