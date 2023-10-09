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Єврокомісія зупинила фінансову допомогу Палестині загальним об’ємом майже 700 мільйонів євро

Київ • УНН

 • 504838 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Європейська комісія призупинила фінансування проєктів розвитку на палестинських територіях вслід за Німеччиною та Австрією. Про це у соцмережі Х повідомив єврокомісар з питань сусідства Олівер Варгеї, пише УНН.

Цитата

«Масштаби терору і жорстокості проти Ізраїлю та його народу є переломним моментом. Тут не може бути звичайного бізнесу. Як найбільший донор палестинців, Європейська Комісія переглядає весь свій портфель проектів розвитку на загальну суму 691 мільйонів євро», – написав Олівер Варгеї.

Деталі

Він уточнив, що усі виплати вже призупинені, а проєкти переведені на ревізію. При цьому нові бюджетні пропозиції, у т.ч. на 2023 рік, відкладені до подальшого повідомлення. Відбувається комплексна оцінка всього портфеля допомоги.

Нагадаємо

Уряди Німеччини та Австрії призупинили надання фінансової допомоги палестинським територіям після нападу на Ізраїль. При цьому Німеччина планувала виділити 125 мільйонів євро протягом цього року та наступного. Австрія планувала виділити 19 мільйонів євро.

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