Єврокомісія затвердила понад 200 млн євро для націоналізації Німеччиною колишньої "дочки" Газпрому

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“Єврокомісія затвердила міру допомоги Німеччині у розмірі 225,6 млн євро для підтримки SEFE Securing Energy for Europe GmbH (SEFE GmbH), раніше Gazprom Germania GmbH, яка нині перебуває під опікою Німеччини”, — йдеться у заяві.

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Зазначається, що цьому підприємству належить найбільше у Західній Європі підземне газосховище “Реден”, що у Нідерландах.

У Єврокомісії зазначають, що в результаті націоналізації Німеччина стане повноправним власником SEFE GmbH і замінить ТОВ “Газпром експорт”. Цей захід допоможе забезпечити безпеку постачання газу до країни.

Нагадаємо

4 квітня компанія Gazprom Germania була передана під тимчасове управління Федерального мережевого агентства Німеччини.

Таке рішення обґрунтовано "неясними правовими відносинами та порушенням правил звітності". Мета такого кроку полягає в тому, щоб забезпечити безпеку постачання.

До складу німецької "дочки" "Газпрому" також входить група Gazprom Marketing & Trading, яка включає трейдера зрідженого природного газу Gazprom Global LNG.

За даними ЗМІ, раніше стало відомо, що німецька влада шукає покупця на активи "Газпрому".