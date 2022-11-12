Єврокомісія затвердила понад 200 млн євро для націоналізації Німеччиною колишньої "дочки" Газпрому
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Єврокомісія (ЄК) затвердила 225,6 млн євро для націоналізації урядом Німеччини колишньої дочірньої структури російської державної енергетичної компанії “Газпром” компанії SEFE (Securing Energy for Europe). Про це йдеться у заяві Єврокомісії, передає УНН.
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“Єврокомісія затвердила міру допомоги Німеччині у розмірі 225,6 млн євро для підтримки SEFE Securing Energy for Europe GmbH (SEFE GmbH), раніше Gazprom Germania GmbH, яка нині перебуває під опікою Німеччини”, — йдеться у заяві.
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Зазначається, що цьому підприємству належить найбільше у Західній Європі підземне газосховище “Реден”, що у Нідерландах.
У Єврокомісії зазначають, що в результаті націоналізації Німеччина стане повноправним власником SEFE GmbH і замінить ТОВ “Газпром експорт”. Цей захід допоможе забезпечити безпеку постачання газу до країни.
Нагадаємо
4 квітня компанія Gazprom Germania була передана під тимчасове управління Федерального мережевого агентства Німеччини.
Таке рішення обґрунтовано "неясними правовими відносинами та порушенням правил звітності". Мета такого кроку полягає в тому, щоб забезпечити безпеку постачання.
До складу німецької "дочки" "Газпрому" також входить група Gazprom Marketing & Trading, яка включає трейдера зрідженого природного газу Gazprom Global LNG.
За даними ЗМІ, раніше стало відомо, що німецька влада шукає покупця на активи "Газпрому".