Еврокомиссия утвердила более 200 млн евро для национализации Германией бывшей “дочки” Газпрома

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“Еврокомиссия утвердила меру помощи Германии в размере 225,6 млн евро для поддержки SEFE Securing Energy for Europe GmbH (SEFE GmbH), ранее Gazprom Germania GmbH, которая в настоящее время находится под опекой Германии”, — говорится в заявлении.

Детали

Отмечается, что этому предприятию принадлежит крупнейшее в Западной Европе подземное газохранилище “Реден”, которое находится в Нидерландах.

В Еврокомиссии отмечают, что в результате национализации Германия станет полноправным владельцем SEFE GmbH и заменит ООО “Газпром экспорт”. Данная мера поможет обеспечить безопасность поставок газа в страну.

Напомним

4 апреля компания Gazprom Germania была передана под временное управление Федерального сетевого агентства Германии.

Такое решение обосновано "неясными правовыми отношениями и нарушением правил отчетности". Цель такого шага состоит в том, чтобы обеспечить безопасность поставок.

В состав немецкой "дочки" "Газпрома" также входит группа Gazprom Marketing & Trading, которая включает трейдера сжиженного природного газа Gazprom Global LNG.

По данным СМИ, ранее стало известно, что немецкие власти ищут покупателя на активы "Газпрома".