Еврокомиссия утвердила более 200 млн евро для национализации Германией бывшей “дочки” Газпрома
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Еврокомиссия (ЕК) утвердила 225,6 млн евро для национализации правительством Германии бывшей дочерней структуры российской государственной энергетической компании “Газпром” компании SEFE (Securing Energy for Europe). Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, передает УНН.
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“Еврокомиссия утвердила меру помощи Германии в размере 225,6 млн евро для поддержки SEFE Securing Energy for Europe GmbH (SEFE GmbH), ранее Gazprom Germania GmbH, которая в настоящее время находится под опекой Германии”, — говорится в заявлении.
Детали
Отмечается, что этому предприятию принадлежит крупнейшее в Западной Европе подземное газохранилище “Реден”, которое находится в Нидерландах.
В Еврокомиссии отмечают, что в результате национализации Германия станет полноправным владельцем SEFE GmbH и заменит ООО “Газпром экспорт”. Данная мера поможет обеспечить безопасность поставок газа в страну.
Напомним
4 апреля компания Gazprom Germania была передана под временное управление Федерального сетевого агентства Германии.
Такое решение обосновано "неясными правовыми отношениями и нарушением правил отчетности". Цель такого шага состоит в том, чтобы обеспечить безопасность поставок.
В состав немецкой "дочки" "Газпрома" также входит группа Gazprom Marketing & Trading, которая включает трейдера сжиженного природного газа Gazprom Global LNG.
По данным СМИ, ранее стало известно, что немецкие власти ищут покупателя на активы "Газпрома".