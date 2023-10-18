Єврокомісія запропонувала зміни до механізму призупинення безвізу

$41.400.00
45.840.00
ukru
Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив
06:46 • 776 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 7480 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 22497 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 94141 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 166936 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 171399 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 135997 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 136854 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87385 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 94046 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
4м/с
55%
Популярнi новини

Окупанти просунулися біля кількох населених пунктів - DeepState

13 квітня, 22:18 • 7080 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 11859 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 15836 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

01:32 • 15463 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 11422 перегляди
Публікації

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 786 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 171401 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 232237 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 380644 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 317450 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 12688 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 17935 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 34462 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 31009 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 135998 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Єврокомісія запропонувала зміни до механізму призупинення безвізу

Київ • УНН

 • 236398 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Єврокомісія повідомила у середу, що пропонує більш надійний механізм призупинення безвізового режиму, передає УНН.

Єврокомісія запропонувала зміни до механізму призупинення безвізу

Деталі

У Єврокомісії, посилаючись на нинішній "геополітичний контекст" і "нові проблеми", пов'язані з безвізовим режимом, які він приніс, заявила про важливість, "щоб ЄС був добре підготовлений до реагування на ситуації зловживань безвізовим режимом". Як приклад наводять збільшення кількості нелегальних прибуттів "через неузгодженість із візовою політикою ЄС", програми надання громадянства для інвесторів у країнах з безвізом або "гібридні загрози, таких як спонсорована державою інструменталізація мігрантів".

І тому, "щоб швидше та рішучіше реагувати на ці виклики", Єврокомісія, як зазначається, пропонує сьогодні переглянути діючий механізм призупинення безвізу.

Наразі цей механізм, як вказано, може бути задіяний лише у певних випадках, наприклад, раптовому та суттєвому зростанні нелегальної міграції чи загрози безпеці. Редакція, що пропонується, буде:

  • Розширювати підстави для зупинення безвізового режиму, наприклад, у разі недостатнього узгодження з візовою політикою ЄС, гібридних загроз та дії програм громадянства для інвесторів;
  • Збільшувати тривалість поточної процедури, щоб звільнити більше часу для коригувальних дій. Введено нову екстрену процедуру, що дозволяє швидше реагувати у разі потреби, наприклад, при великому збільшенні кількості прибуттів або загроз безпеці.
  • Посилювати зобов'язання Єврокомісії з моніторингу та звітності перед усіма країнами з безвізом, де виявлено проблеми.

Наступні кроки

Пропозиція Єврокомісії про перегляд механізму призупинення безвізу, як повідомляється, тепер обговорюватиметься Європейським парламентом та Єврорадою.

Єврокомісія продовжить звітувати перед Європейським парламентом та Радою ЄС не рідше одного разу на рік. 

Доповнення

Наразі ЄС має безвізовий режим із 60 країнами, які не входять до ЄС. Громадяни цих країн можуть в'їжджати до Шенгенської зони на короткострокове перебування до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду без візи. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.80
Bitcoin
$84,570.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,249.75
Ethereum
$1,622.32