Єврокомісія запропонувала зміни до механізму призупинення безвізу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Єврокомісія повідомила у середу, що пропонує більш надійний механізм призупинення безвізового режиму, передає УНН.
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У Єврокомісії, посилаючись на нинішній "геополітичний контекст" і "нові проблеми", пов'язані з безвізовим режимом, які він приніс, заявила про важливість, "щоб ЄС був добре підготовлений до реагування на ситуації зловживань безвізовим режимом". Як приклад наводять збільшення кількості нелегальних прибуттів "через неузгодженість із візовою політикою ЄС", програми надання громадянства для інвесторів у країнах з безвізом або "гібридні загрози, таких як спонсорована державою інструменталізація мігрантів".
І тому, "щоб швидше та рішучіше реагувати на ці виклики", Єврокомісія, як зазначається, пропонує сьогодні переглянути діючий механізм призупинення безвізу.
Наразі цей механізм, як вказано, може бути задіяний лише у певних випадках, наприклад, раптовому та суттєвому зростанні нелегальної міграції чи загрози безпеці. Редакція, що пропонується, буде:
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- Розширювати підстави для зупинення безвізового режиму, наприклад, у разі недостатнього узгодження з візовою політикою ЄС, гібридних загроз та дії програм громадянства для інвесторів;
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- Збільшувати тривалість поточної процедури, щоб звільнити більше часу для коригувальних дій. Введено нову екстрену процедуру, що дозволяє швидше реагувати у разі потреби, наприклад, при великому збільшенні кількості прибуттів або загроз безпеці.
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- Посилювати зобов'язання Єврокомісії з моніторингу та звітності перед усіма країнами з безвізом, де виявлено проблеми.
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Наступні кроки
Пропозиція Єврокомісії про перегляд механізму призупинення безвізу, як повідомляється, тепер обговорюватиметься Європейським парламентом та Єврорадою.
Єврокомісія продовжить звітувати перед Європейським парламентом та Радою ЄС не рідше одного разу на рік.
Доповнення
Наразі ЄС має безвізовий режим із 60 країнами, які не входять до ЄС. Громадяни цих країн можуть в'їжджати до Шенгенської зони на короткострокове перебування до 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду без візи.