Еврокомиссия предложила изменения в механизм приостановления безвиза

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 20656 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 42049 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 50057 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 148948 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 82132 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 93092 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 268494 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 78825 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 128733 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 168952 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
4м/с
54%
Популярные новости

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 120003 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 192043 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 99210 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 53275 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 33376 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 148887 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 193386 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 268446 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 296507 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 346669 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Барт Де Вевер

Элон Маск

Андрей Сибига

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 11114 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 34236 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 54127 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 100043 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 64585 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Время (журнал)

Facebook

Instagram

DJI Mavic

Еврокомиссия предложила изменения в механизм приостановления безвиза

Киев • УНН

 • 236398 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Еврокомиссия сообщила в среду, что предлагает более надежный механизм приостановления безвизового режима, передает УНН.

Еврокомиссия предложила изменения в механизм приостановления безвиза

Детали

В Еврокомиссии, ссылаясь на нынешний "геополитический контекст" и "новые проблемы", связанные с безвизовым режимом, которые он принес, заявили о важности, "чтобы ЕС был хорошо подготовлен к реагированию на ситуации злоупотреблений безвизовым режимом". В качестве примера приводят увеличение количества нелегальных прибытий "из-за несогласованности с визовой политикой ЕС", программы предоставления гражданства для инвесторов в странах с безвизом или "гибридные угрозы, таких как спонсируемая государством инструментализация мигрантов".

И поэтому, "чтобы быстрее и решительнее реагировать на эти вызовы", Еврокомиссия, как отмечается, предлагает сегодня пересмотреть действующий механизм приостановления безвиза.

Сейчас этот механизм, как указано, может быть задействован только в определенных случаях, например, внезапном и существенном росте нелегальной миграции или угрозы безопасности. Редакция, которая предлагается, будет:

  • Расширять основания для приостановления безвизового режима, например, в случае недостаточного согласования с визовой политикой ЕС, гибридных угроз и действия программ гражданства для инвесторов;
  • Увеличивать продолжительность текущей процедуры, чтобы освободить больше времени для корректирующих действий. Введена новая экстренная процедура, позволяющая быстрее реагировать в случае необходимости, например, при большом увеличении количества прибытий или угроз безопасности.
  • Усилить обязательства Еврокомиссии по мониторингу и отчетности перед всеми странами с безвизом, где выявлены проблемы.

Следующие шаги

Предложение Еврокомиссии о пересмотре механизма приостановления безвиза, как сообщается, теперь будет обсуждаться Европейским парламентом и Евросоветом.

Еврокомиссия продолжит отчитываться перед Европейским парламентом и Советом ЕС не реже одного раза в год. 

Дополнение

В настоящее время ЕС имеет безвизовый режим с 60 странами, не входящими в ЕС. Граждане этих стран могут въезжать в Шенгенскую зону на краткосрочное пребывание до 90 дней в течение любого 180-дневного периода без визы. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.24
Bitcoin
$78,489.30
S&P 500
$5,197.63
Tesla
$243.92
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,020.90
Ethereum
$1,534.50