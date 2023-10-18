Еврокомиссия предложила изменения в механизм приостановления безвиза

Детали

В Еврокомиссии, ссылаясь на нынешний "геополитический контекст" и "новые проблемы", связанные с безвизовым режимом, которые он принес, заявили о важности, "чтобы ЕС был хорошо подготовлен к реагированию на ситуации злоупотреблений безвизовым режимом". В качестве примера приводят увеличение количества нелегальных прибытий "из-за несогласованности с визовой политикой ЕС", программы предоставления гражданства для инвесторов в странах с безвизом или "гибридные угрозы, таких как спонсируемая государством инструментализация мигрантов".

И поэтому, "чтобы быстрее и решительнее реагировать на эти вызовы", Еврокомиссия, как отмечается, предлагает сегодня пересмотреть действующий механизм приостановления безвиза.

Сейчас этот механизм, как указано, может быть задействован только в определенных случаях, например, внезапном и существенном росте нелегальной миграции или угрозы безопасности. Редакция, которая предлагается, будет:



Расширять основания для приостановления безвизового режима, например, в случае недостаточного согласования с визовой политикой ЕС, гибридных угроз и действия программ гражданства для инвесторов;



Увеличивать продолжительность текущей процедуры, чтобы освободить больше времени для корректирующих действий. Введена новая экстренная процедура, позволяющая быстрее реагировать в случае необходимости, например, при большом увеличении количества прибытий или угроз безопасности.



Усилить обязательства Еврокомиссии по мониторингу и отчетности перед всеми странами с безвизом, где выявлены проблемы.



Следующие шаги

Предложение Еврокомиссии о пересмотре механизма приостановления безвиза, как сообщается, теперь будет обсуждаться Европейским парламентом и Евросоветом.

Еврокомиссия продолжит отчитываться перед Европейским парламентом и Советом ЕС не реже одного раза в год.

Дополнение

В настоящее время ЕС имеет безвизовый режим с 60 странами, не входящими в ЕС. Граждане этих стран могут въезжать в Шенгенскую зону на краткосрочное пребывание до 90 дней в течение любого 180-дневного периода без визы.