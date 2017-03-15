Єврокомісія ухвалила проект стратегії Євросоюзу щодо врегулювання конфлікту Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Європейська комісія і верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні ухвалили у вівторок спільну заяву про проект довгострокової стратегії Євросоюзу щодо врегулювання конфлікту Сирії. Глава європейської дипломатії представила документ в Страсбурзі за підсумками засідання Єврокомісії, передає УНН.
Зазначається, що документ проголошує метою підтримку політичної опозиції в Сирії, просування демократії, прав людини, підтримку організацій громадянського суспільства в країні.
“Прийнята сьогодні спільна заява не тільки зміцнює наші поточні зобов’язання і підтримку політичного рішення військового конфлікту як єдиного шляху повернення світу до Сирії, але також стосується того, що може зробити ЄС в контексті подій після досягнення домовленості, коли може бути розпочато відновлення,” — йдеться в заяві Ф.Могеріні, опублікованому на офіційному сайті її відомства.
В якості основних елементів стратегії Євросоюзу в документі називається сприяння політичному перехідному процесу в Сирії в рамках переговорів між учасниками конфлікту за підтримки спеціального представника ООН по сирійському врегулюванню Стаффана де Містури, провідних світових і регіональних держав.
Стратегія ЄС також проголошує метою підтримку політичної опозиції в Сирії відповідно до резолюції 2254 Ради Безпеки ООН, просування демократії, прав людини, свободи слова, підтримку організацій громадянського суспільства в Сирії.
Крім того, в документі йдеться про необхідність підтримки процесу національного примирення, боротьби з озброєним екстремізмом і створення тимчасових структур юстиції для притягнення до відповідальності підозрюваних у військових злочинах.
Стратегія передбачає продовження надання Євросоюзом гуманітарної допомоги населенню Сирії, відновлення державних і громадських інститутів. В якості довгострокової мети в документі ЄС називається повернення до Сирії біженців після того, як в країні буде розпочато політичний перехідний процес і будуть створені умови для їх безпечного проживання.
Нагадаємо, 14 березня, в Астані почався третій раунд переговорів щодо Сирії.