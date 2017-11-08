Єврокомісія схвалила пропозицію щодо поширення вимог ЄС на "Північний потік-2"

Як повідомляє міністр пропозицію повинні схвалити у Раді ЄС та Європарламенті.

Також, вона відзначає, що пропозиція ЄК стосується усіх газопроводів до та з третіх країн.

"Позиція Комісії щодо Nord Stream 2 добре відома… Nord Stream 2 не може реалізуватися у правовому вакуумі чи лиш у відповідності до законодавства третьої країни. Якщо він буде збудований, цей трубопровід потребує правової рамки, яка враховує ключові принципи правил енергетичного ринку ЄС", - наводить міністр.

Також вона зазначила, що: "ЄС продовжує підтримку транзиту російського газу через Україну".

Як повідомляв УНН, Єврокомісія має намір запропонувати поправки до законодавства ЄС через "Північний потік-2".