Єврокомісія схвалила пропозицію щодо поширення вимог ЄС на "Північний потік-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Єврокомісія офіційно схвалила пропозицію щодо поширення на газопроводи з третіх країн вимог Третьої газової директиви, що дозволить частково контролювати російський трубопровід "Північний потік-2". Про це повідомила заступник міністра закордонних справ України Лана Зеркаль у своєму Facebook, передає УНН.
Як повідомляє міністр пропозицію повинні схвалити у Раді ЄС та Європарламенті.
Також, вона відзначає, що пропозиція ЄК стосується усіх газопроводів до та з третіх країн.
"Позиція Комісії щодо Nord Stream 2 добре відома… Nord Stream 2 не може реалізуватися у правовому вакуумі чи лиш у відповідності до законодавства третьої країни. Якщо він буде збудований, цей трубопровід потребує правової рамки, яка враховує ключові принципи правил енергетичного ринку ЄС", - наводить міністр.
Також вона зазначила, що: "ЄС продовжує підтримку транзиту російського газу через Україну".
Як повідомляв УНН, Єврокомісія має намір запропонувати поправки до законодавства ЄС через "Північний потік-2".