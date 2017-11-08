Еврокомиссия одобрила предложение о распространении требований ЕС на "Северный поток-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Еврокомиссия официально одобрила предложение о распространении на газопроводы из третьих стран требований Третьей газовой директивы, что позволит частично контролировать российский трубопровод "Северный поток-2". Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль в своем Facebook, передает УНН.
Как сообщает министр предложение должны одобрить в Совете ЕС и Европарламенте.
Также, она отмечает, что предложение ЕК касается всех газопроводов в и из третьих стран.
"Позиция Комиссии по Nord Stream 2 хорошо известна ... Nord Stream 2 не может реализоваться в правовом вакууме или только в соответствии с законодательством третьей страны. Если он будет построен, этот трубопровод нуждается в правовой рамке, которая учитывает ключевые принципы правил энергетического рынка ЕС", - приводит министр.
Также она отметила, что: "ЕС продолжает поддержку транзита российского газа через Украину".
Как сообщал УНН, Еврокомиссия намерена предложить поправки в законодательство ЕС через "Северный поток-2".