Еврокомиссия одобрила предложение о распространении требований ЕС на "Северный поток-2"

Как сообщает министр предложение должны одобрить в Совете ЕС и Европарламенте.

Также, она отмечает, что предложение ЕК касается всех газопроводов в и из третьих стран.

"Позиция Комиссии по Nord Stream 2 хорошо известна ... Nord Stream 2 не может реализоваться в правовом вакууме или только в соответствии с законодательством третьей страны. Если он будет построен, этот трубопровод нуждается в правовой рамке, которая учитывает ключевые принципы правил энергетического рынка ЕС", - приводит министр.

Также она отметила, что: "ЕС продолжает поддержку транзита российского газа через Украину".

Как сообщал УНН, Еврокомиссия намерена предложить поправки в законодательство ЕС через "Северный поток-2".