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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 26968 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 87264 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

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14:39 • 82469 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 99924 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 100193 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Еврокомиссия одобрила предложение о распространении требований ЕС на "Северный поток-2"

Еврокомиссия одобрила предложение о распространении требований ЕС на "Северный поток-2"

Киев  •  УНН

 • 11597 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Еврокомиссия официально одобрила предложение о распространении на газопроводы из третьих стран требований Третьей газовой директивы, что позволит частично контролировать российский трубопровод "Северный поток-2". Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль в своем Facebook, передает УНН.

Как сообщает министр предложение должны одобрить в Совете ЕС и Европарламенте.

Также, она отмечает, что предложение ЕК касается всех газопроводов в и из третьих стран.

"Позиция Комиссии по Nord Stream 2 хорошо известна ... Nord Stream 2 не может реализоваться в правовом вакууме или только в соответствии с законодательством третьей страны. Если он будет построен, этот трубопровод нуждается в правовой рамке, которая учитывает ключевые принципы правил энергетического рынка ЕС", - приводит министр.

Также она отметила, что: "ЕС продолжает поддержку транзита российского газа через Украину".

Как сообщал УНН, Еврокомиссия намерена предложить поправки в законодательство ЕС через "Северный поток-2".

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