Єврокомісія розкритикувала Румунію за пом'якшення антикорупційного законодавства
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Керівництво Єврокомісії розкритикувало ухвалене напередодні у Румунії пом'якшення антикорупційного законодавства, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
"Боротьба з корупцією має розвиватися, а не деградувати", - заявили голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер та його заступник Франс Тіммерманс у середу, 1 лютого, в Брюсселі.
Крім того, вони додали, що "з великим занепокоєнням стежать за розвитком подій у Румунії".
Як повідомляв УНН, понад 10 тисяч людей вийшли на вулиці Бухареста та інших міст на знак протесту проти затвердження урядом у вівторок ввечері, 31 січня, змін до Кримінального кодексу про декриміналізацію.