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Єврокомісія розкритикувала Румунію за пом'якшення антикорупційного законодавства

Київ • УНН

 • 10083 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Керівництво Єврокомісії розкритикувало ухвалене напередодні у Румунії пом'якшення антикорупційного законодавства, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

"Боротьба з корупцією має розвиватися, а не деградувати", - заявили голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер та його заступник Франс Тіммерманс у середу, 1 лютого, в Брюсселі.

Крім того, вони додали, що "з великим занепокоєнням стежать за розвитком подій у Румунії".

Як повідомляв УНН, понад 10 тисяч людей вийшли на вулиці Бухареста та інших міст на знак протесту проти затвердження урядом у вівторок ввечері, 31 січня, змін до Кримінального кодексу про декриміналізацію.

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