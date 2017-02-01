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Еврокомиссия раскритиковала Румынию за смягчение антикоррупционного законодательства

Еврокомиссия раскритиковала Румынию за смягчение антикоррупционного законодательства

Киев • УНН

 • 10082 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Руководство Еврокомиссии раскритиковало принятое накануне в Румынии смягчение антикоррупционного законодательства, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

"Борьба с коррупцией должна развиваться, а не деградировать", - заявили председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и его заместитель Франс Тиммерманс в среду, 1 февраля, в Брюсселе.

Кроме того, они добавили, что "с большим беспокойством следят за развитием событий в Румынии".

Как сообщал УНН, более 10 тысяч человек вышли на улицы Бухареста и других городов в знак протеста против утверждения правительством во вторник вечером, 31 января, изменений в Уголовный кодекс о декриминализации.

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