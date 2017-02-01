Еврокомиссия раскритиковала Румынию за смягчение антикоррупционного законодательства
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Руководство Еврокомиссии раскритиковало принятое накануне в Румынии смягчение антикоррупционного законодательства, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
"Борьба с коррупцией должна развиваться, а не деградировать", - заявили председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и его заместитель Франс Тиммерманс в среду, 1 февраля, в Брюсселе.
Кроме того, они добавили, что "с большим беспокойством следят за развитием событий в Румынии".
Как сообщал УНН, более 10 тысяч человек вышли на улицы Бухареста и других городов в знак протеста против утверждения правительством во вторник вечером, 31 января, изменений в Уголовный кодекс о декриминализации.