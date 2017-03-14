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Єврокомісія проведе консультації щодо зобов'язань "Газпрому" на ринках Центрально-Східної Європи

Єврокомісія проведе консультації щодо зобов'язань "Газпрому" на ринках Центрально-Східної Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Європейська Комісія запросила усі зацікавлені сторони надати коментарі щодо зобов’язань російського "Газпрому" стосовно газових ринків Центрально-Східної Європи, передає УНН з посиланням на прес-службу представництва ЄС в Україні.

"Європейська Комісія запрошує всі зацікавлені сторони надати свої коментарі стосовно пропозиції "Газпрому" протягом семи тижнів після їх публікації в офіційному журналі. У випадку позитивної оцінки, Комісія прийме рішення, згідно з яким зобов’язання "Газпрому" матимуть для нього юридичну силу (відповідно до статті 9 регламенту ЄС 1/2003 щодо імплементації правил конкуренції). Якщо компанія порушить ці зобов’язання, Комісія зможе вимагати виплату штрафу у розмірі до 10% від глобальної виручки компанії без необхідності надавати докази порушення антимонопольного законодавства ЄС", - йдеться в повідомленні представництва.

Зазначається, що пропозиції "Газпрому"були висловлені у відповідь на офіційне повідомлення Єврокомісії про претензії. Ці зобов’язання забезпечать транскордонне транспортування газу за ринковими цінами.

"Ми сподіваємося, що зобов'язання "Газпрому" дозволять забезпечити вільний потік газу в Центральній та Східній Європі за ринковими цінами. Ці зобов'язання враховують наші занепокоєння та забезпечать чітке, оптимальне вирішення проблеми згідно з правилами ЄС. Фактично, вони допоможуть краще інтегрувати газові ринки регіону. Це має значення для мільйонів європейців, які покладаються на газ для опалення своїх домівок та розвитку свого бізнесу. Тепер ми хочемо почути думки замовників та інших зацікавлених сторін і ретельно їх розглянути, перш ніж прийняти остаточне рішення", - заявила Єврокомісар з конкуренційної політики Марґрете Вестаґер.

У ЄС нагадали, що "Газпром" є головним постачальником газу в багатьох країнах Центрально-Східної Європи. В квітні 2015 року Європейська Комісія направила офіційне повідомлення про претензії: вона дійшла попередніх висновків, що "Газпром" порушує антимонопольне законодавство ЄС, намагаючись розділити газові ринки в Центрально-Східній Європі.

У відповідь на висновки Єврокомісії "Газпром" виступив із пропозиціями, в яких бере на себе нові зобов'язання на ринках ЄС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Нафтогаз" хоче долучитись до позову Польщі про доступ "Газпрому" до OPAL

Нагадаємо, Єврокомісія дозволила російському "Газпрому" збільшити прокачку газу через трубопровід OPAL, який побудовано в обхід України.

Президент України Петро Порошенко та президент Польщі Анджей Дуда раніше ухвалили спільну заяву, в якій закликали переглянути рішення Єврокомісії, яке відкриває можливість для “Газпрому” збільшити обсяги поставок газу до Європи в обхід України.

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