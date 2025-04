Єврокомісія представила стратегію кібербезпеки у ЄС на найближчі 10 років: деталі

“Євросоюз є пріоритетною метою для кібернетичних атак у всьому світі, оскільки безліч державних та недержавних структур хочуть, щоб європейський проект провалився, або хочуть використовувати наші слабкості, щоб отримати конкурентні переваги”, — заявив заступник голови ЄК щодо захисту європейського способу життя Маргарітіс Схінас.

“Наявні в наших руках юридичні інструменти щодо забезпечення кіберезопасності застаріли на 10-15 років, вони все створювалися в іншу епоху розвитку цифрових технологій, — продовжив він. — Тому нам необхідно створити новий інструментарій, і саме на це спрямована Стратегія кібернетичної безпеки ЄС ”.

Він підкреслив, що Стратегія не замикається на захист інформаційних мереж Євросоюзу та держав ЄС, а включає в себе питання кібернетичного захисту фізичної інфраструктури, яка може зазнавати кібернетичних нападів, включаючи транспорт, енергетику, охорону здоров’я, фінансову систему і багато інших секторів. “Ми повинні відмовитися від різних підходів до фізичної і кібернетичної безпеки інфраструктури і використовувати запропонований в даній стратегії комплексний підхід”, — зазначив Схінас.

Єврокомісія запропонувала, зокрема, створити оперативний відділ ЄС з кібербезпеки для координації дій всіх країн співтовариства в цій сфері, розгорнути в Євросоюзі мережу оперативних центрів з широким використанням штучного інтелекту для раннього виявлення кібернападів і протидії їм, а також розробити нові інтегровані принципи захисту всієї інфраструктури країн Євросоюзу.

На виконання цих завдань Єврокомісія пропонує залучити до 4,5 млрд євро інвестицій в найближчі 7 років. Крім того, ЄС буде розширювати міжнародне співробітництво з формування відповідних інтересам і цінностям ЄС норм і стандартів безпеки в світовому цифровому просторі, захисту в ньому прав людини і фундаментальних цінностей євроспільноти, а також буде широко застосовувати санкції та інші методи покарання щодо іноземних фізичних осіб та організацій, викритих в хакерських атаках.

“Єврокомісія пропонує запустити мережу оперативних центрів безпеки по всьому Євросоюзу з широким використанням систем штучного інтелекту, які будуть представляти собою реальний кіберщит для Євросоюзу, здатний в реальному часі виявляти ознаки кібернетичної атаки досить рано, щоб запустити активні дії у відповідь, перш ніж атака завдасть шкоди”, — йдеться в документі.

“Нам вкрай важливі координація дій і обмін інформацією. Так, в кібербезпеці, як і в медицині, існують архіви і бібліотеки вірусів, тому дуже важливо, як тільки виявляється новий вірус, передавати його всьому міжнародному співтовариству спеціалістів для вивчення і відпрацювання методів протидії”, — заявив в зв’язку з цим єврокомісар Тьєррі Бретон.

У тексті Стратегії також зазначається, що створення нових технічних і інформаційних систем кібербезпеки, так само як і проекти з підготовки кадрів для цієї сфери, будуть розглядатися як проект військового значення, вони можуть розвиватися в рамках європейської програми Постійного структурованого співробітництва в сфері оборони і безпеки (PESCO).

У тому ж документі Єврокомісія із задоволенням відзначила, що в цілому європейські компанії зараз при підготовці до розгортання систем високошвидкісного інтернету нового покоління 5G виконують діючі приписи Єврокомісії, в тому числі в сфері скорочення залежності від іноземних (в першу чергу маються на увазі китайські) поставок обладнання і технологій.

Однак, як зазначив Маргарітіс Схінас, крім фінансового стимулювання та інвестицій в зміцнення кібербезпеки, Єврокомісія має намір розробити систему покарань і великих штрафів для європейських операторів і компаній, які будуть нехтувати виконанням європейських вимог з кібербезпеки. Він підкреслив, що дотримання цих вимог придбає особливе значення при створенні систем наступного покоління — 6G.

Передбачається, що розвиток систем 6G дозволить повністю перейти до використання практично будь-яких електричних та електронних пристроїв — від кавомолок до океанських лайнерів, які будуть працювати з постійним використанням онлайн-з’єднання. У цих умовах кібернетичні напади знайдуть безпрецедентний потенціал нанесення фізичної шкоди шляхом нецільового використання підключених до мережі пристроїв.

“Ми не наївні. Ми бачимо всі ці виклики, і ми працюємо над відповіддю на них. Саме для цього нам необхідна дана стратегія”, — заявив в зв’язку з цим єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

У документі також підкреслюється, що Євросоюз буде працювати з ООН та іноземними партнерами, використовувати санкції для “захисту прав людини і фундаментальних свобод в інформаційному просторі”.

“Євросоюз посилить свою роботу з міжнародними партнерами і ООН щодо зміцнення заснованого на правилах глобального світопорядку, просувати міжнародну безпеку і стабільність в кіберпросторі, захищати права людини і фундаментальні свободи онлайн, розвивати міжнародні норми і стандарти, які повинні відображати базові цінності Євросоюзу, — йдеться в документі. — Для цього ЄС буде використовувати весь інструментарій дипломатичних заходів, включаючи рестриктивні”.

У документі наголошується, що інформаційний простір є глобальним, і кібернетичні загрози також є всесвітнім викликом безпеки, а тому забезпечення кібернетичної безпеки повинно бути міжнародним завданням.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель на брифінгу в Брюсселі заявив, що Єврокомісія розробила “20 нових пропозицій по п’яти напрямках в області забезпечення кібернетичної безпеки у зовнішньополітичному вимірі”.

