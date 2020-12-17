Єврокомісія представила стратегію кібербезпеки у ЄС на найближчі 10 років: деталі

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 135151 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 92441 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 89229 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 97586 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 118393 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 134188 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 218204 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 215557 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186150 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 175768 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
1м/с
94%
Популярнi новини

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 96239 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 41065 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 37985 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 139963 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 35368 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 135202 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 140137 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 271552 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 296159 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 379488 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 35485 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 26020 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 38102 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 41190 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 124249 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Єврокомісія представила стратегію кібербезпеки у ЄС на найближчі 10 років: деталі

Київ • УНН

 • 13285 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Єврокомісія (ЄК) опублікувала нову стратегію Євросоюзу з кібернетичної безпеки, яка покликана закласти нові принципи розвитку цього сектора на найближче десятиліття. Документ представили на прес-конференції в Брюсселі заступник голови Єврокомісії щодо захисту європейського способу життя Маргарітіс Схінас, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, а також єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

Єврокомісія представила стратегію кібербезпеки у ЄС на найближчі 10 років: деталі

“Євросоюз є пріоритетною метою для кібернетичних атак у всьому світі, оскільки безліч державних та недержавних структур хочуть, щоб європейський проект провалився, або хочуть використовувати наші слабкості, щоб отримати конкурентні переваги”, — заявив заступник голови ЄК щодо захисту європейського способу життя Маргарітіс Схінас.

“Наявні в наших руках юридичні інструменти щодо забезпечення кіберезопасності застаріли на 10-15 років, вони все створювалися в іншу епоху розвитку цифрових технологій, — продовжив він. — Тому нам необхідно створити новий інструментарій, і саме на це спрямована Стратегія кібернетичної безпеки ЄС ”.

Він підкреслив, що Стратегія не замикається на захист інформаційних мереж Євросоюзу та держав ЄС, а включає в себе питання кібернетичного захисту фізичної інфраструктури, яка може зазнавати кібернетичних нападів, включаючи транспорт, енергетику, охорону здоров’я, фінансову систему і багато інших секторів. “Ми повинні відмовитися від різних підходів до фізичної і кібернетичної безпеки інфраструктури і використовувати запропонований в даній стратегії комплексний підхід”, — зазначив Схінас.

Єврокомісія запропонувала, зокрема, створити оперативний відділ ЄС з кібербезпеки для координації дій всіх країн співтовариства в цій сфері, розгорнути в Євросоюзі мережу оперативних центрів з широким використанням штучного інтелекту для раннього виявлення кібернападів і протидії їм, а також розробити нові інтегровані принципи захисту всієї інфраструктури країн Євросоюзу.

На виконання цих завдань Єврокомісія пропонує залучити до 4,5 млрд євро інвестицій в найближчі 7 років. Крім того, ЄС буде розширювати міжнародне співробітництво з формування відповідних інтересам і цінностям ЄС норм і стандартів безпеки в світовому цифровому просторі, захисту в ньому прав людини і фундаментальних цінностей євроспільноти, а також буде широко застосовувати санкції та інші методи покарання щодо іноземних фізичних осіб та організацій, викритих в хакерських атаках.

“Єврокомісія пропонує запустити мережу оперативних центрів безпеки по всьому Євросоюзу з широким використанням систем штучного інтелекту, які будуть представляти собою реальний кіберщит для Євросоюзу, здатний в реальному часі виявляти ознаки кібернетичної атаки досить рано, щоб запустити активні дії у відповідь, перш ніж атака завдасть шкоди”, — йдеться в документі.

“Нам вкрай важливі координація дій і обмін інформацією. Так, в кібербезпеці, як і в медицині, існують архіви і бібліотеки вірусів, тому дуже важливо, як тільки виявляється новий вірус, передавати його всьому міжнародному співтовариству спеціалістів для вивчення і відпрацювання методів протидії”, — заявив в зв’язку з цим єврокомісар Тьєррі Бретон.

У тексті Стратегії також зазначається, що створення нових технічних і інформаційних систем кібербезпеки, так само як і проекти з підготовки кадрів для цієї сфери, будуть розглядатися як проект військового значення, вони можуть розвиватися в рамках європейської програми Постійного структурованого співробітництва в сфері оборони і безпеки (PESCO).

У тому ж документі Єврокомісія із задоволенням відзначила, що в цілому європейські компанії зараз при підготовці до розгортання систем високошвидкісного інтернету нового покоління 5G виконують діючі приписи Єврокомісії, в тому числі в сфері скорочення залежності від іноземних (в першу чергу маються на увазі китайські) поставок обладнання і технологій.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пандемія: ЄС запустив додаток з інформацією про COVID-19 для подорожей по Європі

Однак, як зазначив Маргарітіс Схінас, крім фінансового стимулювання та інвестицій в зміцнення кібербезпеки, Єврокомісія має намір розробити систему покарань і великих штрафів для європейських операторів і компаній, які будуть нехтувати виконанням європейських вимог з кібербезпеки. Він підкреслив, що дотримання цих вимог придбає особливе значення при створенні систем наступного покоління — 6G.

Передбачається, що розвиток систем 6G дозволить повністю перейти до використання практично будь-яких електричних та електронних пристроїв — від кавомолок до океанських лайнерів, які будуть працювати з постійним використанням онлайн-з’єднання. У цих умовах кібернетичні напади знайдуть безпрецедентний потенціал нанесення фізичної шкоди шляхом нецільового використання підключених до мережі пристроїв.

“Ми не наївні. Ми бачимо всі ці виклики, і ми працюємо над відповіддю на них. Саме для цього нам необхідна дана стратегія”, — заявив в зв’язку з цим єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

У документі також підкреслюється, що Євросоюз буде працювати з ООН та іноземними партнерами, використовувати санкції для “захисту прав людини і фундаментальних свобод в інформаційному просторі”.

“Євросоюз посилить свою роботу з міжнародними партнерами і ООН щодо зміцнення заснованого на правилах глобального світопорядку, просувати міжнародну безпеку і стабільність в кіберпросторі, захищати права людини і фундаментальні свободи онлайн, розвивати міжнародні норми і стандарти, які повинні відображати базові цінності Євросоюзу, — йдеться в документі. — Для цього ЄС буде використовувати весь інструментарій дипломатичних заходів, включаючи рестриктивні”.

У документі наголошується, що інформаційний простір є глобальним, і кібернетичні загрози також є всесвітнім викликом безпеки, а тому забезпечення кібернетичної безпеки повинно бути міжнародним завданням.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель на брифінгу в Брюсселі заявив, що Єврокомісія розробила “20 нових пропозицій по п’яти напрямках в області забезпечення кібернетичної безпеки у зовнішньополітичному вимірі”.

Today we are presenting a new EU Cybersecurity Strategy, updated to fit Europe’s Digital Decade, by:
Boosting security
Strengthening collective capabilities against cyberattacks
Working with partners around the world
Find out more: https://t.co/dxElTIpVKP #DigitalEU pic.twitter.com/6pT71USeyl

— European Commission (@EU_Commission) December 16, 2020

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.63
Bitcoin
$79,502.80
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,190.39
Ethereum
$1,518.65