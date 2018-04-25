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Єврокомісія планує згадати про інформаційну війну Росії в новій заяві - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Європейська комісія у своїй новій заяві має намір окремо згадати Росію через інформаційну війну, яку веде Москва. Євросоюз проводить кампанію проти дезінформації в інтернеті, яку вважає загрозою європейській безпеці, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

Єврокомісія планує згадати про інформаційну війну Росії в новій заяві - ЗМІ

Як пише видання, у проекті заяви йдеться про те, що “масштабні кампанії з дезінформації в інтернеті широко використовуються низкою внутрішніх та іноземних гравців, щоб посіяти недовіру і створити соціальну напругу з серйозними потенційними наслідками для нашої безпеки”.

“Наприклад, військова доктрина Росії відкрито визнає інформаційну війну як однe зі своїх головних сфер”, — сказано в документі Єврокомісії, який мають опублікувати 26 квітня.

Як повідомили Радіо Свобода кілька джерел, знайомих з проектом документа, але не уповноважених публічно його обговорювати, спочатку високий представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні була проти того, щоб виокремлювати в документі котрусь країну. Однак, за наполяганням деяких комісарів з ЄК, у розділ про дезінформацію включили згадку про Росію. Підставою для цього стали численні повідомлення про ймовірне втручання Москви в іноземні вибори, російські “фабрики тролів” і кібератаки.

Попередня доповідь про дезінформацію, яку Єврокомісія видала у березні, не містить згадок конкретних країн.

У новому документі також йдеться про створення “європейського підходу для боротьби з дезінформацією”.

Серед пропозицій — створити незалежну європейську мережу з перевірки фактів, домовитися про спільні методи роботи, обмінюватися найкращими підходами і досягти “якомога кращого покриття по всьому ЄС”.

Єврокомісія також планує створити “безпечну європейську онлайн-платформу”, яка допоможе боротися з дезінформацією.

Нагадаємо, ПАРЄ одноголосно ухвалила українську резолюцію щодо протидії російській пропаганді.

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